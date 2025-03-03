تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

الوكيل الإخباري- تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الإنتاج والطلبيات، وفقا للنتائج النهائية لمسح مؤسسة "إس أند بي غلوبال" الصادرة اليوم الاثنين.



وبحسب المسح ارتفع مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.8 نقطة خلال فبراير الماضي، مقابل 50.1 نقطة خلال يناير الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 50.4 نقطة في الشهر الماضي.

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وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



في الوقت نفسه استمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وتعكس قراءة المؤشر تحسنا طفيفا في أحوال تشغيل قطاع التصنيع الصيني.



وساهم ارتفاع الإنتاج في زيادة نشاط المشتريات، كما انخفضت مخزونات مستلزمات التصنيع لدى الشركات المصنعة لأول مرة منذ يوليو الماضي.



ورغم تحسن النشاط استمر تراجع الوظائف في قطاع التصنيع للشهر السادس على التوالي.

RT