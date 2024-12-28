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تعاملات الذهب عالميا تسجل خسائر أسبوعية

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أرشيفية
السبت، 28-12-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-  أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع يوم أمس الجمعة على انخفاض، مع تركيز الأسواق على تأثير عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.83% إلى 2631.90 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.46% إلى 2621.40 دولار للأونصة.

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وسجلت أسعار المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.


وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 107.9980 نقطة.

 

RT

 
gnews

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