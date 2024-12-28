تعاملات الذهب عالميا تسجل خسائر أسبوعية

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.83% إلى 2631.90 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.46% إلى 2621.40 دولار للأونصة.
وسجلت أسعار المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 107.9980 نقطة.
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