الأربعاء 2026-05-13 08:36 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

أونصات ذهب
أونصات ذهب
 
الأربعاء، 13-05-2026 06:49 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون قمة أميركية صينية مهمة في بكين، مع متابعة التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4713.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.7% إلى 4721.80 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم وتشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز.

وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتناقشان بِشأن حرب إيران، وحث الصين على "الانضمام إلينا في هذه العملية الدولية" لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم

عربي ودولي بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم

صورة متداولة للشهيد

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام

إصابة متوسطة بتدهور مركبة على طريق الصفاوي – الرويشد

أخبار محلية إصابة متوسطة بتدهور مركبة على طريق الصفاوي – الرويشد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يكشف عن أول طلب سيوجهه للرئيس الصيني عند لقائه

أعراض صباحية قد تنذر بورم في الدماغ

طب وصحة أعراض صباحية قد تنذر بورم في الدماغ

الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي قمة أميركية صينية مرتقبة في بكين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينشر صورة لفنزويلا تصوّرها الولاية الأميركية الـ51

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 




الأكثر مشاهدة

 