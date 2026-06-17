تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

09:34 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب الأربعاء قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأميركي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للبنك. اضافة اعلان





واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4331.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1% إلى 4351.40 دولار للأوقية.



ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 4370.82 دولار للأوقية يوم الاثنين.



وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أميركي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.









