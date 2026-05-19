الثلاثاء 2026-05-19 08:33 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

نمم
سبائك ذهبية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد بعيد الثلاثاء، إذ أخذ المستثمرون قسطا من الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.اضافة اعلان


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4560.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى منذ 30 آذار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.1 % إلى 4563.50 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أبريل نيسان "تحاول الأسواق نوعا ما تحديد اتجاهها التالي في ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث".

ويتوقع المستثمرون أن يقدم المحضر، المقرر صدوره غدا الأربعاء، أدلة جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه أوقف هجوما كان من المقرر شنه على إيران للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية، وذلك بعد أن أرسلت إيران اقتراح سلام جديدا إلى واشنطن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

أخبار محلية مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

أخبار محلية جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

تعبيرية

أسواق ومال تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 2%

نمم

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

عربي ودولي ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص جنوبي تركيا

عربي ودولي إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا

. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟

أخبار محلية كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟



 
 




الأكثر مشاهدة

 