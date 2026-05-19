تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد بعيد الثلاثاء، إذ أخذ المستثمرون قسطا من الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4560.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى منذ 30 آذار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.1 % إلى 4563.50 دولارا.



وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أبريل نيسان "تحاول الأسواق نوعا ما تحديد اتجاهها التالي في ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث".



ويتوقع المستثمرون أن يقدم المحضر، المقرر صدوره غدا الأربعاء، أدلة جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.



وقال ترامب أمس الاثنين إنه أوقف هجوما كان من المقرر شنه على إيران للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية، وذلك بعد أن أرسلت إيران اقتراح سلام جديدا إلى واشنطن.





