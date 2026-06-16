الثلاثاء 2026-06-16 08:07 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

سبائك الذهب
سبائك الذهب
 
الثلاثاء، 16-06-2026 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب بشكل كبير الثلاثاء، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4315.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 3.6% الاثنين، إلى أعلى مستوى منذ الخامس من حزيران.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4337.10 دولارا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، لكن التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقا، وقال كلا البلدين إن الوقف الدائم لإطلاق النار لم يتم التفاوض عليه بعد.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جيدا منذ وقت متأخر من الخميس بفضل الأنباء المتعلقة بإيران.

أعتقد أن هذا الارتفاع الناتج عن حالة الابتهاج قد يستمر لبضعة أيام أخرى ويبلغ ذروته في مراسم التوقيع الجمعة".

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أيام.
 
 


gnews

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