تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب الأميركي تسليم آب المقبل 0.2 بالمئة لتصل إلى 4208.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 64.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 1672.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1266.35 دولار.
إلى ذلك، انتعشت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.
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