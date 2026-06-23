الثلاثاء 2026-06-23 11:57 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب اليوم ⁠الثلاثاء، متأثرة بالتوقعات المتزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار ‌الفائدة في أيلول المقبل.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود ‌الآجلة الأميركية ‌للذهب الأميركي تسليم آب المقبل 0.2 بالمئة لتصل إلى 4208.40 دولار.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 64.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 1672.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1266.35 دولار.

إلى ذلك، انتعشت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاض ⁠حاد في الجلسة السابقة.
 
 


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