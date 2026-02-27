تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

10:38 ص

الوكيل الإخباري- استقر الذهب الجمعة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، في حين أبقى الطلب الضعيف على الملاذات الآمنة الأسعار تحت السيطرة، فيما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم.



ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من 6% في شباط، وهو الشهر الذي عزز فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا.





