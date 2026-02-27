الجمعة 2026-02-27 11:54 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 27-02-2026 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   استقر الذهب الجمعة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، في حين أبقى الطلب الضعيف على الملاذات الآمنة الأسعار تحت السيطرة، فيما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من 6% في شباط، وهو الشهر الذي عزز فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جانب من المفاوضات

عربي ودولي إيران: على واشنطن عدم "المبالغة بمطالبها" من أجل التوصل إلى اتفاق

تعبيرية

طب وصحة فيتامين محدد قد ينقذ حياة الأطفال المصابين بأمراض وراثية قاتلة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي النقد الدولي يقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليار دولار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران: إحراز مزيد من التقدم في تواصلنا الدبلوماسي مع واشنطن

النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

"تنظيم الاتصالات": لا طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

أخبار محلية هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

ذهب

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

عربي ودولي هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55



 




الأكثر مشاهدة