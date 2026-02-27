تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من 6% في شباط، وهو الشهر الذي عزز فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
