تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5112.34 دولارا للأوقية (الأونصة). لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولارا.
وخسر المعدن النفيس 1% حتى الآن هذا الأسبوع متأثرا بتلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إذ تذكي أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف من التضخم.
وانخفض الدولار قليلا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مما زاد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر كانون الثاني في وقت لاحق من اليوم.
