الجمعة 2026-03-13 12:49 م

تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الجمعة، 13-03-2026 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يقيم المستثمرون الآثار الاقتصادية لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5112.34 دولارا للأوقية (الأونصة). لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولارا.

وخسر المعدن النفيس 1% حتى الآن هذا الأسبوع متأثرا بتلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إذ تذكي أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف من التضخم.

وانخفض الدولار قليلا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مما زاد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر كانون الثاني في وقت لاحق من اليوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

أخبار محلية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

سبائك ذهبية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

عربي ودولي أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

مضخات النفط

عربي ودولي أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار

وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

أخبار محلية وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا



 




الأكثر مشاهدة