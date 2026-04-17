تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

سبائك ذهبية
الجمعة، 17-04-2026 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   استقر سعر الذهب إلى حد كبير الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ هدّأت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة الأميركية.اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4794.47 دولارا للأوقية (الأونصة) وارتفع المعدن النفيس إلى 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.2% إلى 4816.40 دولارا.

ودخل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ قبل ساعات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يتم عقد اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع، مما زاد من التفاؤل بأن الحرب مع إيران يمكن أن تكون على وشك الانتهاء.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 8% منذ بدء حرب إيران أواخر شباط وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة.
 
 


