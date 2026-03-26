تعرف على أسعار الذهب عالميا الخميس

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الخميس، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحا على إحراز تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.





بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4503.29 دولارا للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.2% لتصل إلى 4500 دولار.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن بلاده تدرس المقترح الأميركي لوقف الحرب لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.



وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة أرسلت المقترح المؤلف من 15 نقطة إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.



وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "في الساعات الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين المقبلة، ستتحرك (أسعار الذهب) وفقا للأنباء المتعلقة بالمفاوضات".



وأضاف "من المرجح أن تحدث التحركات الكبيرة فعلا في بداية الأسبوع المقبل عندما يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزوا بريا على إيران خلال مطلع الأسبوع".



وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل "الهزيمة العسكرية".



وزاد الضغط على الذهب مع تجاوز سعر النفط الخام 100 دولار للبرميل إذ يعيد المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.





