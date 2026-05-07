الخميس 2026-05-07 09:08 ص

تعرف على أسعار الذهب عالميا الخميس

الخميس، 07-05-2026 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع، الخميس، إذ يلتزم المستثمرون الحذر في انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنحو 3% الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 نيسان.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.1% إلى 4696.60 دولار.

وقالت إيران الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أميركيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا، لكنه يترك المطالب الأميركية الرئيسية ذات الصلة بتعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.
 
 


