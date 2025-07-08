تعرف على أسعار الذهب عالمياً بعد تصريحات ترامب وعوائد الخزانة

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3331.85 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، واستقر سعر العقود الآجلة للذهب عند 3341.80 دولارًا للأونصة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف أمس عن أول دفعة من الرسائل المتوعّدة بفرض معدلات جمركية أعلى على شركاء تجاريين مثل كوريا الجنوبية واليابان وصربيا وتايلند وتونس، مع إشارته إلى أنه لا يزال منفتحًا على المفاوضات.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في مطلع أغسطس المقبل. وأثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حالة من عدم اليقين في السوق، والمخاوف من أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إن للتجارة": "يبدو أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من حديث ترامب بشأن الرسوم الجمركية، ومع تقلّص الطلب على الملاذ الآمن إلى حد كبير في هذه المرحلة، لا يزال الذهب يترقب فرصته، في انتظار حدوث ارتفاع محتمل".
وأضاف ووترر أن ارتفاع عوائد السندات ومرونة الأسواق الآسيوية في مواجهة تطورات الرسوم الجمركية، يحدّان من إمكانية ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية.
روسيا اليوم
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