الأربعاء 2026-04-29 07:58 ص

تعرف على اسعار الذهب عالميا الأربعاء

الأربعاء، 29-04-2026 06:45 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول لتقييم تأثير حرب إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام.اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من نيسان.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4610.20 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي بنك البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة بدون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.

في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
 
 


قمر مكتمل

أخبار محلية سماء الأردن والمنطقة على موعد مع "البدر الأزرق"

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة

أخبار محلية الأردن يجدّد رفضه للسياسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية

العاصمة عمان.

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أونصات ذهبية

أسواق ومال تعرف على اسعار الذهب عالميا الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

العفو الدولية تدين تدمير إسرائيل للألواح الشمسية بجنوب لبنان

عربي ودولي العفو الدولية تدين تدمير إسرائيل للألواح الشمسية بجنوب لبنان

علم ايران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الحرب حرمت مليوني إيراني من وظائفهم



 
 




