تقرير: وفورات الطاقة المتجددة تعادل 57 مليار دولار

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الوكيل الإخباري- أظهر تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة لعام 2024" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصادر الطاقة المتجددة ما تزال تحافظ على تكلفتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية. اضافة اعلان





وكشف التقرير الصادر بأبو ظبي اليوم الثلاثاء، أن إضافة 258 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024 أسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة، مكّنت من تفادي استخدام وقود أحفوري بقيمة تقدّر بنحو 57 مليار دولار.



وأشار إلى أن 91 بالمئة من مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت حيز التشغيل خلال العام الماضي كانت أقل تكلفة من أي مشروع جديد يعمل بالوقود الأحفوري.

