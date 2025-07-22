تقرير: وفورات الطاقة المتجددة تعادل 57 مليار دولار

وكشف التقرير الصادر بأبو ظبي اليوم الثلاثاء، أن إضافة 258 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024 أسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة، مكّنت من تفادي استخدام وقود أحفوري بقيمة تقدّر بنحو 57 مليار دولار.
وأشار إلى أن 91 بالمئة من مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت حيز التشغيل خلال العام الماضي كانت أقل تكلفة من أي مشروع جديد يعمل بالوقود الأحفوري.
-
أخبار متعلقة
-
11 علامة خفية للثروة الحقيقية: كيفية التمييز بين الثروة الحقيقية والثروة المزيفة، يمنحك ALR Miner حرية الثروة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة تقول إنها مرتبطة بروسيا
-
الأسهم الأوروبية تنخفض مع تقييم نتائج أعمال الشركات
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
استقرار أسعار الذهب عالميا