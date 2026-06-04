تملك الذهب؟ .. إليك ما يجب معرفته قبل الانهيار الكبير

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، لتواصل محاولاتها تعويض جزء من خسائرها الأخيرة، في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية.

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ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية ومسار السياسة النقدية الأمريكية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على حركة المعدن النفيس.



ورغم المكاسب المسجلة خلال الجلسة، تشير قراءات فنية إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال يميل إلى السلبية، مع استمرار التداول دون عدد من المؤشرات الفنية الرئيسية التي يعتمد عليها المتعاملون في تقييم اتجاهات السوق.

ويرى محللون أن الضغوط البيعية ما تزال حاضرة بقوة، ما يحد من فرص تحول الارتفاع الحالي إلى مسار صعودي مستدام.



وتتركز أنظار المستثمرين حاليًا على مستوى دعم فني مهم قرب 4366 دولارًا للأوقية، والذي يُنظر إليه باعتباره نقطة فاصلة في تحديد الاتجاه المقبل للأسعار.

ويُتوقع أن يؤدي كسر هذا المستوى إلى زيادة وتيرة عمليات البيع ودفع الأسعار نحو مستويات أدنى خلال الفترة المقبلة.



في المقابل، تواجه أي محاولات للصعود عقبات فنية قوية عند مستويات مقاومة أعلى، حيث يحتاج الذهب إلى استعادة الزخم وتجاوز تلك الحواجز لتأكيد تحول الاتجاه نحو الإيجابية.

ويؤكد مراقبون أن فشل الأسعار في اختراق هذه المناطق قد يعزز من احتمالات عودة الضغوط البيعية مجددًا.



وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي إشارات اقتصادية جديدة.

ويُعرف الذهب تقليديًا بأنه أحد أبرز الملاذات الآمنة خلال فترات التقلبات، إلا أن أداءه يبقى مرتبطًا أيضًا بعوامل فنية ومؤشرات السوق.



ومع استمرار التذبذب الحالي، يرجح محللون بقاء الذهب ضمن نطاق حذر إلى حين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن اتجاهه المقبل.