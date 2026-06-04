تملك الذهب؟ .. إليك ما يجب معرفته قبل الانهيار الكبير

ورغم المكاسب المسجلة خلال الجلسة، تشير قراءات فنية إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال يميل إلى السلبية، مع استمرار التداول دون عدد من المؤشرات الفنية الرئيسية التي يعتمد عليها المتعاملون في تقييم اتجاهات السوق.
وتتركز أنظار المستثمرين حاليًا على مستوى دعم فني مهم قرب 4366 دولارًا للأوقية، والذي يُنظر إليه باعتباره نقطة فاصلة في تحديد الاتجاه المقبل للأسعار.
في المقابل، تواجه أي محاولات للصعود عقبات فنية قوية عند مستويات مقاومة أعلى، حيث يحتاج الذهب إلى استعادة الزخم وتجاوز تلك الحواجز لتأكيد تحول الاتجاه نحو الإيجابية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي إشارات اقتصادية جديدة.
ومع استمرار التذبذب الحالي، يرجح محللون بقاء الذهب ضمن نطاق حذر إلى حين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن اتجاهه المقبل.
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