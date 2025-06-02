تهديدات ترامب تتسبب بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً .. تفاصيل

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3309.89 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3333.30 دولاراً، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأعلن ترامب، الجمعة، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيّرة في صراعهما، وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا، بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من أكتوبر.
وعلى صعيد البيانات ، شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.04 دولاراً للأونصة
هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1054.28 دولاراً
استقر البلاديوم عند 970.79 دولاراً
ٍسكاي نيوز
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