توقعات الخبراء: الذهب عالميا لن ينهي العام قبل الوصول لهذا المستوى التاريخي!

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تستفيد أسعار الذهب العالمية من التوترات السياسية والمالية التي قد تعيق باقي المعادن في النصف الأول من عام 2025، ولكن مع تسعير الكثير من هذه الشكوك بالفعل ومن المحتمل أن تتراجع، فإن المعدن الأصفر سيتخلى عن مكانه لصالح الفضة والنحاس والقصدير مع استمرار تنفيذ المشاريع الخضراء والرقمية، وفقًا لشركة "ستون إكس المالية".



في تقريرها السنوي حول المعادن لعام 2025 ، حذرت رئيسة قسم التحليل السوقي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في "ستون إكس" روناه أوكونيل، والمحللة الكبيرة للمعادن الأساسية في المنطقة نفسها ناتالي سكوت-جراي، المستثمرين في المعادن الثمينة من عدم توقع تكرار الأداء البارز للذهب الذي تحقق العام الماضي، حيث من المحتمل أن تكون الفضة والنحاس والقصدير هي المعادن الأكثر ربحًا في عام 2025.



وقالتا في بيان صحفي: "تستهدف مراجعة هذا العام وتوقعات أسواق المعادن الأساسية والثمينة من محللي "ستون إكس" في لندن الفضة والنحاس والقصدير كمعادن يجب مراقبتها هذا العام، بينما يعد الألمنيوم من المعادن التي يجب الحذر منها". وأضافتا: "تتوقع "ستون إكس" أن يصل الذهب إلى ذروته خلال عام 2025، ربما يصل إلى 3000 دولار، لكنه سينهي العام بتراجع".



مشهد عالمي غامض

في التقرير الكامل للتوقعات، جادلت أوكونيل وسكوت-جراي بأن المشهد العالمي يبدو أكثر غموضًا الآن مقارنة بما كان عليه في يناير 2024.



وقالتا: "في نفس هذا الوقت من العام الماضي، كان العالم يركز على المخاطر الجيوسياسية، والتي كانت تدور بشكل خاص حول أكثر من 50 انتخابات، مع حصول أكثر من نصف سكان العالم على فرصة للتصويت، بالإضافة إلى التوترات الدولية، سواء العسكرية أو التجارية، والضغوط المستمرة في النظام المصرفي. ولم يختفِ أي من ذلك". وأضافتا: "في الواقع، في بداية عام 2025، نحن نواجه على الأرجح المزيد من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية مقارنة بما كنا عليه قبل اثني عشر شهرًا".



من بين أبرز هذه الشكوك، قالت الكاتبتان إن "الشرق الأوسط، رغم محاولاته لإيجاد حلول، لا يحقق تقدمًا كبيرًا، وأن هناك انقسامًا في بعض أجزاء أوروبا، وأن بعض الحكومات تبدو هشة، وأننا لا نعرف بعد كيف سيطور الرئيس المنتخب ترامب سياساته - أو حتى ما إذا كانت بعض اقتراحاته الأكثر راديكالية ستمر عبر الكونغرس المنقسم دون أن يتم تخفيفها بشكل كبير".



وأضافتا: "من الممكن تمامًا أن تكون مواقفه بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن بمثابة موقف تفاوضي".



فيما يتعلق بالصين، تعتقد "ستون إكس" أن العملاق الآسيوي "على المسار الصحيح لتحقيق هدفه في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، بدعم كبير من الجهود التحفيزية النقدية والمالية".



الذهب والديون

كتبت أوكونيل وسكوت-جراي أن الذهب من المحتمل أن "يستمر في الاستفادة من المخاطر الجيوسياسية المستمرة والمتغيرة؛ ليس فقط التوترات الدولية، ولكن أيضًا عدم اليقين بشأن سياسات الحكومات الجديدة في جميع أنحاء العالم".



وأشارتا إلى أن "بعض الحكومات قد تكون هشة"، مضيفتين: "لم تختفِ الضغوط المصرفية بعد والمخاطر التضخمية أيضًا تبرز السياسات المحتملة للبنك المركزي. بعض هذه الأمور تم تسعيرها بالفعل، بالطبع".



كما أبرزت "ستون إكس" الدور الرئيسي للذهب كوسيلة دفاع ضد الديون، وأشارت إلى أن "مستويات ديون الحكومات تحد من المرونة المالية وهذا يعني أن أي صدمات اقتصادية أو مالية سلبية قد يصعب التعامل معها"، مشيرة إلى أن الدين الوطني مرتفع بشكل غير مريح في العديد من الاقتصادات المتقدمة.



وكتبت الكاتبتان: "يقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام في 2024 قد وصل إلى 100 تريليون دولار أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض في بعض الدول، فإن تلك الدول التي من المتوقع أن يرتفع فيها الدين تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي". وأضافتا: "المخاطر المتعلقة بالديون تميل إلى الزيادة، وإذا كان من المقرر استقرارها، فسيكون من الضروري تشديد السياسة المالية. إذا كانت الأرصدة المالية ستتحسن، فسيحتاج الإنفاق الحكومي إلى التوازن مع الإيرادات الضريبية، مما يجعل الأمر صعبًا".



وأضافتا: "كما أن المستوى المرتفع للديون الأمريكية سيعوق التزامات ترامب بخفض الضرائب، بينما ستؤدي بعض سياساته إلى زيادة مستويات الديون الأمريكية".



توقعات الذهب السعرية

وفيما يتعلق بالذهب، قالت أوكونيل وسكوت-جراي: "إن ارتفاع مستويات الدين يعزز من حيازة الذهب في القطاع الرسمي كوسيلة لتخفيف المخاطر". وأضافتا: "يعد الدين الوطني المرتفع كمسبب محتمَل لعدم الاستقرار، على الأقل فيما يتعلق بالقدرة على المناورة المالية".



بعد أن أنهى الذهب عام 2024 عند 2,609 دولار للأونصة، تتوقع "ستون إكس" أن يصل متوسط سعر الذهب في هذا العام إلى 2,950 دولارًا للأونصة – من المحتمل أن يتجاوز حاجز 3,000 دولار في عدة مناسبات – قبل أن ينخفض إلى 2,780 دولارًا بنهاية العام، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 6.6%.

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