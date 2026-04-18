توقعات الذهب تكشف مصير المعدن الأصفر خلال الأسبوع المقبل

كيف تداول الذهب هذا الأسبوع؟
وبدأ الذهب الفوري تداولات الأسبوع عند مستوى 4,676.77 دولاراً للأونصة، وبعد تراجع طفيف سجل خلاله أدنى مستوى أسبوعي قرب 4,645 دولاراً، بدأ المعدن الأصفر رحلة صعود مستقرة. ومع حلول مساء الأحد، كان الذهب يتداول بالفعل فوق 4,715 دولاراً، وبعد ترسيخ دعم قوي عند 4,700 دولار خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الاثنين، دفع المتداولون في آسيا وأوروبا الأسعار لتصل إلى 4,790 دولاراً بحلول صباح الثلاثاء.
ومع بداية تداولات الثلاثاء في أمريكا الشمالية، استقر مستوى 4,770 دولاراً كدعم قريب المدى، وبحلول الظهيرة اخترقت الأسعار حاجز 4,800 دولار بسلاسة، لتسجل في وقت متأخر من المساء أعلى مستوى في منتصف الأسبوع فوق 4,850 دولاراً، وهو المستوى الذي صمد حتى التطورات الدراماتيكية في الشرق الأوسط صباح الجمعة.
وقبل ذلك، دخل الذهب في فترة تماسك مطولة بين مستويات 4,790 و4,835 دولاراً خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس، حتى بدأت الحركة الكبرى بعد الساعة الثامنة من صباح الجمعة تزامناً مع انتشار شائعات حول تطورات إيجابية في المنطقة، حيث قفز الذهب من أدنى مستوى يومي عند 4,786 دولاراً ليصل إلى ذروة تجاوزت 4,890 دولاراً فور إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز وتأكيد الرئيس ترامب للاتفاق عبر منصة "تروث سوشيال". ورغم اختبارات الدعم الناجحة عند 4,850 دولاراً، لم يتمكن الذهب من اختراق حاجز 4,900 دولار، ليتجه المتداولون لجني الأرباح قبل إغلاق الأسهم، وينهي الذهب الأسبوع عند مستوى 4,829 دولاراً للأونصة.
توقعات الذهب للأسبوع القادم..محللين وبنوك
وأظهر استطلاع "كيتكو نيوز" الأسبوعي للذهب عودة التفاؤل القوي لدى خبراء "وال ستريت" والمستثمرين الأفراد بعد المكاسب المتواصلة والأمل في التوصل لحل طويل الأمد للحرب مع إيران.
من جهته، أشار دانييل بافيلونيس، كبير وسطاء السلع في "RJO Futures"، إلى أن الأسواق تشهد حالياً "رالي ارتياح" مع توجه عام نحو المخاطرة (Risk-on)، حيث تأثرت أسعار الطاقة والذهب بتراجع التقلبات الحادة التي غسلت الكثير من المتداولين والمضاربين خلال الأسابيع الثمانية الماضية.
