توقعات الذهب تكشف مصير المعدن الأصفر خلال الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- سجل سوق الذهب أداءً أسبوعياً إيجابياً للمرة الرابعة على التوالي، مدعوماً بشكل ملحوظ بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز صباح الجمعة.

كيف تداول الذهب هذا الأسبوع؟

وبدأ الذهب الفوري تداولات الأسبوع عند مستوى 4,676.77 دولاراً للأونصة، وبعد تراجع طفيف سجل خلاله أدنى مستوى أسبوعي قرب 4,645 دولاراً، بدأ المعدن الأصفر رحلة صعود مستقرة. ومع حلول مساء الأحد، كان الذهب يتداول بالفعل فوق 4,715 دولاراً، وبعد ترسيخ دعم قوي عند 4,700 دولار خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الاثنين، دفع المتداولون في آسيا وأوروبا الأسعار لتصل إلى 4,790 دولاراً بحلول صباح الثلاثاء.



ومع بداية تداولات الثلاثاء في أمريكا الشمالية، استقر مستوى 4,770 دولاراً كدعم قريب المدى، وبحلول الظهيرة اخترقت الأسعار حاجز 4,800 دولار بسلاسة، لتسجل في وقت متأخر من المساء أعلى مستوى في منتصف الأسبوع فوق 4,850 دولاراً، وهو المستوى الذي صمد حتى التطورات الدراماتيكية في الشرق الأوسط صباح الجمعة.



وقبل ذلك، دخل الذهب في فترة تماسك مطولة بين مستويات 4,790 و4,835 دولاراً خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس، حتى بدأت الحركة الكبرى بعد الساعة الثامنة من صباح الجمعة تزامناً مع انتشار شائعات حول تطورات إيجابية في المنطقة، حيث قفز الذهب من أدنى مستوى يومي عند 4,786 دولاراً ليصل إلى ذروة تجاوزت 4,890 دولاراً فور إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز وتأكيد الرئيس ترامب للاتفاق عبر منصة "تروث سوشيال". ورغم اختبارات الدعم الناجحة عند 4,850 دولاراً، لم يتمكن الذهب من اختراق حاجز 4,900 دولار، ليتجه المتداولون لجني الأرباح قبل إغلاق الأسهم، وينهي الذهب الأسبوع عند مستوى 4,829 دولاراً للأونصة.



توقعات الذهب للأسبوع القادم..محللين وبنوك

وأظهر استطلاع "كيتكو نيوز" الأسبوعي للذهب عودة التفاؤل القوي لدى خبراء "وال ستريت" والمستثمرين الأفراد بعد المكاسب المتواصلة والأمل في التوصل لحل طويل الأمد للحرب مع إيران.

ويرى ريتش شيكان، رئيس شركة "أسيت ستراتيجيز إنترناشيونال"، أن الذهب والفضة يستفيدان حالياً من غلبة العقول الهادئة في الشرق الأوسط، حيث يتحركان صعوداً مع اتفاقيات وقف إطلاق النار. وفي المقابل، يتبنى دارين نيوسوم، كبار محللي السوق في "Barchart.com"، نظرة هبوطية بناءً على مؤشرات فنية تشير إلى وصول العقد الآجل لشهر يونيو إلى منطقة "تشبع شرائي" قرب متوسطه المتحرك لـ 50 يوماً البالغ 4,938.50 دولاراً، وهو مستوى لم يتم اختراقه منذ 18 مارس الماضي.



من جهته، أشار دانييل بافيلونيس، كبير وسطاء السلع في "RJO Futures"، إلى أن الأسواق تشهد حالياً "رالي ارتياح" مع توجه عام نحو المخاطرة (Risk-on)، حيث تأثرت أسعار الطاقة والذهب بتراجع التقلبات الحادة التي غسلت الكثير من المتداولين والمضاربين خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

ويرى بافيلونيس أن تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات والارتفاع الكبير في الأسهم يشيران إلى توقعات السوق بعودة الأمور لطبيعتها، موضحاً أن الذهب قد يظل حالياً في ظل سوق الأسهم الذي يجذب الاهتمام الأكبر، لكنه قد يستعيد بريقه خلال الأسابيع القادمة إذا استمر تدفق الأموال نحو الأصول الآمنة تزامناً مع استقرار المشهد.

وفي استطلاع هذا الأسبوع، شارك 10 محللين توقع ثمانية منهم (80%) استمرار ارتفاع الذهب، بينما توقع اثنان (20%) انخفاض الأسعار، ولم يتوقع أحد بقاء الأسعار في حالة تماسك جانبي.