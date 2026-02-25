توقعات ان يصل الذهب إلى هذا السعر خلال عام

10:21 م

الوكيل الإخباري- قال بنك أوف أميركا في مذكرة إن الذهب يمكن أن يصل إلى 6000 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. اضافة اعلان





وأضاف البنك "على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يمكن أن يدفع إلى تراجع الطلب بوتيرة أسرع لدى مصنعي الألواح الشمسية، فإن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأوقية خلال العام الحالي".





