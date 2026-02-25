توقعات ان يصل الذهب إلى هذا السعر خلال عام

وأضاف البنك "على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يمكن أن يدفع إلى تراجع الطلب بوتيرة أسرع لدى مصنعي الألواح الشمسية، فإن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأوقية خلال العام الحالي".
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
-
انخفاض مؤشر داو جونز اكثر من 800 نقطة
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
بنما تضع يدها على ميناءين في قناتها بعد إلغاء امتياز شركة صينية
-
الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
-
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له عالميا في ثلاثة أسابيع