الخميس 2026-02-26 12:00 ص

توقعات ان يصل الذهب إلى هذا السعر خلال عام

انخفاض اسعار الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:21 م
الوكيل الإخباري-   قال بنك أوف أميركا في مذكرة  إن الذهب يمكن أن يصل إلى 6000 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.اضافة اعلان


وأضاف البنك "على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يمكن أن يدفع إلى تراجع الطلب بوتيرة أسرع لدى مصنعي الألواح الشمسية، فإن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأوقية خلال العام الحالي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

روسيا

عربي ودولي مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

أخبار محلية السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة

أخبار محلية الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة



 




الأكثر مشاهدة