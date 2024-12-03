توقعات بأن تصل أونصة الذهب عالمياً لـ3000 دولارا .. هل هي فرصة للشراء؟

وقال المحللون: "في حين أن توقعات أسعار المعادن الأساسية قد انخفضت بسبب هذه المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن هناك توقعات بسيناريو مخاطر/عائدات مواتية للاستثمار في المعادن الأساسية في الأرباع القادمة".
ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش على شكل حرف V بدءًا من الربع الثاني، مع وصول أسعار النحاس إلى 10,400 دولار للطن المتري بحلول نهاية العام وارتفاع الألومنيوم إلى 2,850 دولار/طن متري.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الزنك مستقرة، في حين قد يظل النيكل تحت الضغط عند 16,000 دولار/طن متري بسبب زيادة المعروض.
بالنسبة للمعادن الثمينة، يتوقع بنك جي بي مورجان ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة وارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا للأوقية بحلول أواخر عام 2025 مع استقرار الأسواق.
وكالات
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