توقعات بأن تصل أونصة الذهب عالمياً لـ3000 دولارا .. هل هي فرصة للشراء؟

الوكيل الإخباري- يتوقع بنك جي بي مورجان (NYSE:JPM) تراجع المعادن الأساسية على المدى القريب في أوائل عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على السلع الصينية، ولكنه يتوقع انتعاشًا في وقت لاحق من العام، مدعومًا بتحفيز اقتصادي صيني أقوى وتقييمات محسّنة.

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وقال المحللون: "في حين أن توقعات أسعار المعادن الأساسية قد انخفضت بسبب هذه المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن هناك توقعات بسيناريو مخاطر/عائدات مواتية للاستثمار في المعادن الأساسية في الأرباع القادمة".



ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش على شكل حرف V بدءًا من الربع الثاني، مع وصول أسعار النحاس إلى 10,400 دولار للطن المتري بحلول نهاية العام وارتفاع الألومنيوم إلى 2,850 دولار/طن متري.



ومن المتوقع أن تظل أسعار الزنك مستقرة، في حين قد يظل النيكل تحت الضغط عند 16,000 دولار/طن متري بسبب زيادة المعروض.



بالنسبة للمعادن الثمينة، يتوقع بنك جي بي مورجان ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة وارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا للأوقية بحلول أواخر عام 2025 مع استقرار الأسواق.

وبوقت مسبق توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

وقال البنك إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.

وذكر البنك أنه أدرج المعدن ضمن أفضل تداولات السلع الأساسية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تمتد إلى المكاسب خلال رئاسة دونالد ترامب.

وزاد: "عليكم بشراء االذهب.. هدف 3000 دولار للأوقية سيكون واقعا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.. المحرك الهيكلي للتوقعات هو الطلب الأعلى من البنوك المركزية، في حين أن الارتفاع الدوري سيأتي من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض بنك الاحتياطي الفدرالي".

وكالات