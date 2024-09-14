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توقعات بقفزة الذهب لمستويات قياسية جديدة.. إلى أين؟

أونصات ذهب
أونصات ذهب
السبت، 14-09-2024 07:47 ص

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب متجاوزة مستويات مرتفعة قياسية خلال تعاملات أمس الجمعة، مع تحفيز التدفقات النقدية وتراجع الدولار زخم ارتفاع الأسعار الذي زاد حالة التفاؤل حيال اقتراب الفدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2582.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 1745 بتوقيت غرينتش.


وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتسجل عند التسوية 2610.70 دولار، بحسب وكالة رويترز، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.41%.


ويتوقع متعاملون في سوق الذهب أن تقفز أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة، مع التركيز على تحقيق إنجاز بارتفاع الأونصة إلى ثلاثة آلاف دولار، وذلك بدفعة من تيسير البنوك المركزية الكبرى للسياسة النقدية، واحتدام سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.


وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.


ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 43% خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع الفدرالي بعد أيام، مقابل نسبة 57% لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.


وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجدداً أول أمس الخميس.


وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 30.61 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 2% إلى 1067.43 دولار، حيث قفز بذلك بنحو 17% منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاتين 2.4% إلى 1000.57 دولار.

 

CNBC

 
gnews

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