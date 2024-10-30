الأربعاء 2024-10-30 12:03 م
 

توقعات بنمو قوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث

بورصة نيويورك - وول ستريت
بورصة نيويورك - وول ستريت
الأربعاء، 30-10-2024 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   ستعلن وزارة التجارة الأمريكية في وقت لاحق من الأربعاء، بيانات نمو الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة للربع الثالث من العام الحالي، في ظل توقعات بإعلان نمو قوي مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي رغم استمرار ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة.اضافة اعلان


وبحسب مسح أجرته شركة البيانات فاكت سيت، من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل نموه بمعدل 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، لكنه سيظل ينمو بوتيرة قوية.

وفي إشارة إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر المحرك الأهم للاقتصاد الأمريكي، أعلن معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى معدل شهري منذ مارس 2021.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركود الاقتصاد خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى أقل مستوياتها منذ بدء طرح هذا السؤال في مسح المعهد في يوليو 2022.في الوقت نفسه فقدت سوق العمل الأمريكية بعضا من زخمها.

وأعلنت الحكومة أمس تراجع عدد الوظائف تراجع في سبتمبر الماضي إلى 7.44 مليون وظيفة، مقابل 7.86 مليون وظيفة في أغسطس، وفقا للبيانات المعدلة.

سكاي نيوز
 
gnews

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