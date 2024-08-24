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توقعات بوصول أسعار الذهب إلى أسعار قياسية قريبا

أونصات ذهب
أونصات ذهب
السبت، 24-08-2024 08:04 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير المنطقة العربية في شركة "أوربكس" محمد المريري إن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، كما توقع وصول الذهب إلى مستوى 2700 دولار قريبا.

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وكان صرح أمس الجمعة، رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول ب هناك خفض وشيك لأسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يكون الخفض بقيمة ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس.

 

وأضاف المريري أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة حول البطالة ضغطت على الفيدرالي الأميركي من أجل أن يقوم بتخفيض الفائدة.

 

وأشار إلى أن خفض الفائدة يعني أن هناك تيسير للسيولة النقدية، ويعتبر إيجابيا على الأسواق حتى إذا كان الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية أو نصف مئوية التي تصل احتمالات اتخاذ قرار بشأنها إلى 26%، بالإضافة إلى أن مؤشر الدولار وصل إلى أقل قيمة له خلال الأسبوع الحالي.

 

وأوضح المريري أن هناك عوامل تحفز استمرار ارتفاع أسعار ومستهدف 2600-2700 دولار بات قريبا جدا، وقد يصل إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل في ظل استمرار العوامل الجيوسياسة والاقتصادية الحالية.

 

سكاي نيوز عربية

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