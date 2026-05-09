ثقة المستهلكين في أمريكا تسجل تراجعا غير مسبوق

وأفادت الجامعة أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال شهر مايو الجاري إلى 48.2 نقطة، مقارنة بـ 49.8 نقطة في أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضه بشكل محدود إلى 49.3 نقطة فقط.
وأوضحت مديرة إدارة مسوح المستهلكين في الجامعة جوانا هسو، أن نحو ثلث المستهلكين أشاروا بشكل تلقائي إلى أسعار البنزين، بينما ذكر حوالي 30% الرسوم كأسباب رئيسية للقلق، مؤكدة أن الضغوط على تكاليف المعيشة ما تزال مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. وأضافت أن التطورات في الشرق الأوسط من غير المرجح أن تحسن معنويات المستهلكين بشكل ملحوظ ما لم تنته اضطرابات الإمدادات وينخفض مستوى أسعار الطاقة.
كما انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 47.8 نقطة في مايو الحالي مقارنة بـ52.5 نقطة في أبريل الماضي، ويعود ذلك إلى تصاعد المخاوف من ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الأوضاع المالية الشخصية وقدرة المستهلكين على شراء السلع الأساسية.
في المقابل، سجل مؤشر توقعات المستهلكين ارتفاعا طفيفا إلى 48.5 نقطة في مايو مقابل 48.1 نقطة في أبريل.
وعلى صعيد التضخم، أظهر التقرير تراجع توقعات المستهلكين للتضخم للعام المقبل إلى 4.5% خلال الشهر الحالي مقارنة بـ4.7% في أبريل الماضي، لكنها ما تزال أعلى من مستوى 3.4% المسجل في فبراير قبل اندلاع الحرب الإيرانية. كما انخفضت توقعات التضخم الطويلة الأجل بشكل طفيف إلى 3.4% سنويا في مايو الحالي مقارنة بـ3.5% في الشهر السابق.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
الدولار يتراجع أمام سلة من العملات
-
الأسهم الآسيوية تتراجع من مستويات قياسية
-
الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
-
قفزة جديدة بأسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
-
الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الخميس
-
النفط يهوي إلى أكثر من 9%