السبت 2026-05-09 01:17 ص

ثقة المستهلكين في أمريكا تسجل تراجعا غير مسبوق

ز
أرشيفية
 
السبت، 09-05-2026 12:29 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت النتائج الأولية لمسح قامت به جامعة "ميشيغان" الأمريكية والصادرة أمس الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهر الحالي بأكثر من المتوقع.

وأفادت الجامعة أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال شهر مايو الجاري إلى 48.2 نقطة، مقارنة بـ 49.8 نقطة في أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضه بشكل محدود إلى 49.3 نقطة فقط.

اضافة اعلان

 

وبذلك وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1952.


وأوضحت مديرة إدارة مسوح المستهلكين في الجامعة جوانا هسو، أن نحو ثلث المستهلكين أشاروا بشكل تلقائي إلى أسعار البنزين، بينما ذكر حوالي 30% الرسوم كأسباب رئيسية للقلق، مؤكدة أن الضغوط على تكاليف المعيشة ما تزال مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. وأضافت أن التطورات في الشرق الأوسط من غير المرجح أن تحسن معنويات المستهلكين بشكل ملحوظ ما لم تنته اضطرابات الإمدادات وينخفض مستوى أسعار الطاقة.


كما انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 47.8 نقطة في مايو الحالي مقارنة بـ52.5 نقطة في أبريل الماضي، ويعود ذلك إلى تصاعد المخاوف من ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الأوضاع المالية الشخصية وقدرة المستهلكين على شراء السلع الأساسية.


في المقابل، سجل مؤشر توقعات المستهلكين ارتفاعا طفيفا إلى 48.5 نقطة في مايو مقابل 48.1 نقطة في أبريل.


وعلى صعيد التضخم، أظهر التقرير تراجع توقعات المستهلكين للتضخم للعام المقبل إلى 4.5% خلال الشهر الحالي مقارنة بـ4.7% في أبريل الماضي، لكنها ما تزال أعلى من مستوى 3.4% المسجل في فبراير قبل اندلاع الحرب الإيرانية. كما انخفضت توقعات التضخم الطويلة الأجل بشكل طفيف إلى 3.4% سنويا في مايو الحالي مقارنة بـ3.5% في الشهر السابق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

عربي ودولي إحصاءات: مليون و 211 ألف سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد

ز

أسواق ومال ثقة المستهلكين في أمريكا تسجل تراجعا غير مسبوق

ز

عربي ودولي إيران.. ردنا على الخطة الأمريكية للتسوية لا يزال قيد البحث

ز

أخبار محلية العقبة تطلق حملة "روحها بترد الروح" باسترداد نقدي يصل إلى 25% لتنشيط السياحة الداخلية

ز

أخبار محلية نقابة الصيادلة تقر التقريرين المالي والإداري وتؤكد تطوير الخدمات والتحول الرقمي

ن

أخبار محلية أبو عبيد: نادي الحسين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه

و

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ن

أخبار محلية الأمن العام ينظم فعاليات توعوية بحدائق الحسين بمناسبة يوم المرور العالمي



 
 




الأكثر مشاهدة

 