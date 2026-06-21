ثلاث ناقلات هندية محملة بالنفط الخام تعبر مضيق هرمز

وقال الوزير في منشور على منصة X: "تم تأمين عبور آمن! ثلاث ناقلات ترفع العلم الهندي محمّلة بالنفط الخام - Desh Vaibhav و Desh Vibhor و Sanmar Herald - عبرت بنجاح مضيق هرمز اليوم وتتجه نحو الهند". وأضاف سونوال أن هذه الناقلات كانت تقلّ ما مجموعه 94 شخصا.
وأوضحت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن الناقلتين Desh Vaibhav و Desh Vibhor من المقرر أن تصلا إلى الهند يوم 24 يونيو، بينما تصل Sanmar Herald في 1 يوليو.
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