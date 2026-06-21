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ثلاث ناقلات هندية محملة بالنفط الخام تعبر مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 12:54 ص
الوكيل الإخباري- أعلن وزير النقل البحري الهندي سارباناندا سونوال أن ثلاث ناقلات تحت العلم الهندي، محمّلة بالنفط الخام، عبرت مضيق هرمز أمس السبت.اضافة اعلان


وقال الوزير في منشور على منصة X: "تم تأمين عبور آمن! ثلاث ناقلات ترفع العلم الهندي محمّلة بالنفط الخام - Desh Vaibhav و Desh Vibhor و Sanmar Herald - عبرت بنجاح مضيق هرمز اليوم وتتجه نحو الهند". وأضاف سونوال أن هذه الناقلات كانت تقلّ ما مجموعه 94 شخصا.

وأوضحت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن الناقلتين Desh Vaibhav و Desh Vibhor من المقرر أن تصلا إلى الهند يوم 24 يونيو، بينما تصل Sanmar Herald في 1 يوليو.
 
 


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