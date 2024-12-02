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جنوب إفريقيا: "بريكس" لا تناقش طرح عملة موحدة لتحل محل الدولار

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أرشيفية
الإثنين، 02-12-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري- قال كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن "بريكس" لا تناقش طرح عملة موحدة بدلا من الدولار، وتركز دول المجموعة على استخدام عملاتها الخاصة في التجارة.

ويشار إلى أن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كان هدد السبت الماضي، دول "بريكس" بأنه سيفرض "رسوما جمركية بنسبة 100%" عليها إذا لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.

وذكر فيري أن المجموعة ركزت المناقشات مؤخرا،  على التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام عملاتها الوطنية.

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وأضاف في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي X أمس الأحد: "تم مؤخرا تشويه المعلومات وهو ما تسبب بتشكيل تصور غير صحيح يفيد بأن بريكس تخطط لإنشاء عملة جديدة. ... المجموعة لا تناقش إنشاء عملة توحيد واحدة".


ووفقا له، دعا زعماء دول المجموعة إلى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي.


وقال إن جنوب إفريقيا تدعم زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية، لتخفيف تأثير تقلبات العملة و"لا تركز على التخلص من الدولار".


وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد ذكر أنه من السابق لأوانه، الحديث عن إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، وشدد على عدم وجود مثل هذا الهدف.


وأوضح الرئيس بوتين أن إنشاء عملة مشتركة، يتطلب تكاملا أكبر لاقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة والتشابه الهيكلي بينها.


وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلثي حجم التجارة التي تمارسها روسيا يتم بالعملات الوطنية، بينما تبلغ هذه النسبة في دول "بريكس" 88% بالفعل.

 

RT

 
gnews

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