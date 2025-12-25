حاكم مصرف سوريا يكشف موعد استبدال العملة وإصدار الأوراق النقدية الجديدة

الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الخميس، أن البلاد ستبدأ عملية لاستبدال العملة بأوراق نقدية جديدة في الأول من كانون الثاني 2026، وذلك في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد الأسد.

وقال حصرية، إن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، مشيرا إلى أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزا لسيادة سوريا المالية بعد التحرير، وعنوانا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازا وطنيا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.



وأكد أن هذه الفرصة تمثل نجاحا جديدا لسوريا الجديدة، ولحظة مفصلية في تاريخ البلاد المالي والاقتصادي.



وقالت مصادر مطلعة في آب إن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي تدهورت قيمتها بشدة.