حدث هام قد يغيّر اتجاه الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي سيصدر يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

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في الشهر الماضي، أظهرت البيانات زيادة طفيفة بلغت 12 ألف وظيفة فقط، نتيجة اضطرابات مؤقتة مثل إعصار ميلتون. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يشهد هذا الشهر تعافيًا مع تقديرات تُشير إلى مكاسب تصل إلى 220 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند حوالي 4.2%.



إذا جاءت بيانات الوظائف قوية مع انخفاض معدل البطالة، فقد يقلل ذلك من احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر. سيؤدي هذا السيناريو إلى تقوية الدولار وزيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول غير ذات العائد مثل الذهب. وعلى النقيض، فإن بيانات وظائف أضعف من المتوقع قد تعزز التوقعات بخفض الفائدة، مما سيضعف الدولار ويدعم أسعار الذهب.



هل تضغط الضغوط التضخمية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟

أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) الصادرة الأسبوع الماضي استمرار الضغوط التضخمية، مما يعقّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التوجه نحو تخفيض الفائدة بشكل سريع. مع ذلك، لا تزال توقعات التيسير النقدي قائمة، حيث تشير تسعيرات السوق إلى احتمال بنسبة 66% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.



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أداء الدولار سيظل عاملًا حاسمًا. فرغم تراجعه في منتصف الأسبوع، أنهى الدولار شهر نوفمبر على ارتفاع بدعم من توقعات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. إذا عززت بيانات الوظائف المرتقبة من توقعات السياسة النقدية المتشددة، فقد يُقيّد ذلك مكاسب الذهب.



هل تُبقي المخاطر الجيوسياسية الذهب على الساحة؟

بينما تراجع الطلب على الملاذ الآمن في وقت مبكر من الأسبوع بسبب التفاؤل بشأن محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فإن المخاطر المستمرة مثل النزاع بين روسيا وأوكرانيا توفر دعمًا لأسعار الذهب. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، يمكن أن يتجدد الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة إذا تحول مزاج السوق نحو النفور من المخاطرة.



التحليل الفني واتجاه الذهب في الأسبوع المقبل

من المرجح أن يبقى الذهب في نطاق تداول محدود على المدى القريب، معتمدًا على بيانات اقتصادية ضعيفة أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية.



إذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية ضعيفة، فقد تدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع مع توقعات بسياسات أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي.



أما إذا أظهرت البيانات قوة سوق العمل، فقد تضغط على الأسعار نحو الانخفاض.



تشير الرسوم البيانية الأسبوعية إلى أن الزخم الصعودي قد يتطور إذا استقرت الأسعار فوق 2663.51 دولارًا، بينما يشير الهبوط إلى مستويات دون 2631.04 دولارًا إلى ضغط هبوطي إضافي.

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