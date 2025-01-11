حرب تجارية تلوح بالأفق بين كندا والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قالت مصادر لشبكة CNN إن كندا تستعد للرد بقائمة شاملة من رسوم جمركية على السلع الأمريكية إذ نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب خططه لإضافة ضريبة استيراد باهظة بنسبة 25% على السلع الكندية.



وأشار مصدران إلى أن المسؤولين الكنديين يعملون على قائمة بالعشرات من المنتجات الأمريكية التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، مستهدفين العناصر التي توجه رسالة سياسية وتلحق قدرا معقولا من الضرر الاقتصادي.

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وقال الأشخاص المطلعون على الخطط إن قائمة العناصر التي تم النظر في فرض رسوم جمركية عليها تشمل المنتجات الخزفية ومنتجات الصلب والأثاث وعصير البرتقال وأطعمة الحيوانات الأليفة، من بين سلع أخرى.



وتشمل القائمة أيضا صادرات الطاقة الأمريكية، وكملاذ أخير، يمكن لكندا فرض ضريبة على منتجات الطاقة التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة.



لكن المصادر حذرت من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وقد تتغير القائمة في النهاية أو لا يتم فرضها على الإطلاق.



وصرحت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أمس الجمعة، أثناء توجهها إلى اجتماع وزاري لمناقشة "قائمة التعريفات الانتقامية": "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين".



وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب، فإننا نستمع، ونحن بحاجة إلى أخذه على محمل الجد"، وذكرت أنه "من المهم للرئيس المنتخب والأشخاص الذين ينصحونه أن يعرفوا أنه ستكون هناك عواقب إذا فرض تعريفات على المنتجات الكندية وأن كندا لديها نفوذ".



وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي، جولدي هايدر، لشبكة CNN: إن التعريفات الجمركية يمكن أن توجه ضربة للشركات الكندية التي تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة.



وأضاف هايدر أن أعضاء المجلس، الذين يضمون كبار المديرين التنفيذيين في كندا، لم يتم استشارتهم إلا مؤخرا من قبل الحكومة ويطلب منهم تقديم مدخلات بشأن التعريفات الجمركية الانتقامية.



وأردف: "نحن بحاجة إلى التعبير بعناية عن كيفية ردنا، وقال البعض إننا يجب أن نعكس ببساطة تعريفاتهم الجمركية، وقال آخرون إننا يجب أن نكون أكثر اعتدالا في ردنا لجذب انتباههم، وقال آخرون إننا يجب أن نتحرك بقوة ونرد بقوة كبيرة".



وتابع: إن قادة الأعمال الكنديين كانوا يستعدون لرئاسة ترامب منذ ما يقرب من عام، لكنه أشار إلى أن آثار كل استراتيجية لا تزال قيد التحليل.



وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا في أول يوم له في منصبه ما لم تعالج أوتاوا مخاوفه بشأن "تدفق المخدرات غير المشروعة عبر الحدود".



وقال ترامب إن أفضل طريقة لكندا لتجنب آلام الرسوم الجمركية الأمريكية هي الانضمام إلى الولايات المتحدة.