"حرب ترامب الجمركية".. تصريح جديد يتعلق بالمنتجات الأوروبية

09:28 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبًا جدًا" مستهدَفة برسوم جمركية، وذلك عقب فرضه رسومًا جمركية على منتجات من كندا والمكسيك والصين. اضافة اعلان





وقال ترامب للصحافة قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "إنهم يستفيدون منا حقًا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبًا، ونحن نأخذ كل شيء: ملايين السيارات ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة".



وأضاف: "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبًا جدًا".



كما قال ترامب إنه سيجري محادثات صباح الإثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على منتجات من كلا البلدين.



وأوضح ترامب: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، وسأتحدث أيضًا مع المكسيك. لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بالكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون".



وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأحد أنها تنتظر رد ترامب على اقتراحها إجراء حوار بعد قراره المتعلق بفرض الضريبة على الصادرات المكسيكية.



سكاي نيوز

