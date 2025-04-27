حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة في دولة خليجية

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجية مستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير القانونية التي قد تهدد السلامة العامة.
وأشارت إلى أن استغلال الكهرباء في تعدين العملات المشفرة يزيد الأحمال على الشبكة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق السكنية والتجارية والخدمية.
وتابعت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات المخالفة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدةً استمرار الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وحماية المرافق العامة.
من جهتها، كشفت وزارة الكهرباء أن الحملة المشتركة في منطقة "الوفرة" السكنية أسفرت عن انخفاض الأحمال الكهربائية على محطات التحويل الرئيسية من 85 ميغاواطًا إلى 36 ميغاواطًا، أي بنسبة تقارب 60%.
وأضافت أن هذا الانخفاض في الاستهلاك سيوفر ما يقارب 15 مليون دينار كويتي سنويًا من تكاليف إنتاج الكهرباء.
يُذكر أن وزارة الكهرباء بدأت منذ الأسبوع الماضي حملة ميدانية مكثفة في منطقة الوفرة، رصدت خلالها نحو 100 منزل تسجل استهلاكًا كهربائيًا مرتفعًا بشكل غير طبيعي، مما يشير إلى استخدامها في أنشطة غير مشروعة، أبرزها تعدين العملات المشفرة.
روسيا اليوم
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