خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

الوكيل الإخباري- يتجه خام الحديد نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة ارتفاعات منذ كانون الثاني، مدفوعاً بتكهنات حول اتخاذ بكين المزيد من الإجراءات لدعم قطاع العقارات المتعثر، بالتزامن مع مساعيها لمعالجة فائض السعة الإنتاجية في القطاع الصناعي

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