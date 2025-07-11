الجمعة 2025-07-11 11:13 ص
 

خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

الحديد
الحديد
 
الجمعة، 11-07-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   يتجه خام الحديد نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة ارتفاعات منذ كانون الثاني، مدفوعاً بتكهنات حول اتخاذ بكين المزيد من الإجراءات لدعم قطاع العقارات المتعثر، بالتزامن مع مساعيها لمعالجة فائض السعة الإنتاجية في القطاع الصناعي

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وصعدت العقود الآجلة نحو مستوى 100 دولار للطن، بعدما أغلقت يوم الخميس عند أعلى مستوياتها منذ أيار، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

 

 
 
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