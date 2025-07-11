خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

وصعدت العقود الآجلة نحو مستوى 100 دولار للطن، بعدما أغلقت يوم الخميس عند أعلى مستوياتها منذ أيار، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
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