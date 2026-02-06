خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها الجمعة، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأميركية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74% إلى 67.05 دولار للبرميل بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 بالمئة.



ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.77 دولار للبرميل بانخفاض 52 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد إغلاقه الخميس على هبوط 2.84 بالمئة.



ويتجه الخامان لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حاليا على انخفاض بأكثر من 3 بالمئة عن أعلى مستوياتهما في 6 أشهر تقريبا المسجلة في أواخر كانون الثاني عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب إيران.

