خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74% إلى 67.05 دولار للبرميل بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 بالمئة.
ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.77 دولار للبرميل بانخفاض 52 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد إغلاقه الخميس على هبوط 2.84 بالمئة.
ويتجه الخامان لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حاليا على انخفاض بأكثر من 3 بالمئة عن أعلى مستوياتهما في 6 أشهر تقريبا المسجلة في أواخر كانون الثاني عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب إيران.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
هبوط حاد لأسعار الذهب عالمياً
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
الدولار يتعافى وسط ترقب قرارات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا
-
مزاعم مثيرة.. وثائق إبستين تكشف دورا إسرائيليا محوريا في سوق العملات المشفرة
-
بسبب البيتكوين .. نصف تريليون دولار تتبخر من سوق العملات الرقمية خلال أيام