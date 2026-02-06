الجمعة 2026-02-06 09:11 ص

خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط

ز
تعبيرية
 
الجمعة، 06-02-2026 08:36 ص

الوكيل الإخباري- واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها الجمعة، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأميركية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74% إلى 67.05 دولار للبرميل بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 بالمئة.


ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.77 دولار للبرميل بانخفاض 52 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد إغلاقه الخميس على هبوط 2.84 بالمئة.


ويتجه الخامان لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حاليا على انخفاض بأكثر من 3 بالمئة عن أعلى مستوياتهما في 6 أشهر تقريبا المسجلة في أواخر كانون الثاني عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب إيران.

 

بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"

ن

أخبار محلية زيارات إعلاميين ونجوم رياضة وصناع محتوى للبترا تضعها على خارطة النجومية العالمية

ز

أسواق ومال خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط

و

عربي ودولي إعلام: نشر الصاروخ الإيراني "خرمشهر 4" في مدينة صواريخ تحت الأرض

ا

الطقس الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة حتى الاثنين المقبل

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

بلدية شيحان

أخبار محلية بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا



 




الأكثر مشاهدة