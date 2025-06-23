الإثنين 2025-06-23 01:04 م
 

خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري- تجاوزت أسعار عقود النفط من نوع "برنت" لتسليم أغسطس 2025 مستوى 81 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 يناير في بورصة لندن، وفقا لبيانات التداول.

وبحسب البيانات عند الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، تسارع نمو أسعار "برنت" بشكل ملحوظ متجاوزا 80 دولارا لأول مرة منذ 21 يناير الماضي، ليصل إلى 80.98 دولارا، ثم تجاوز عند 01:01 مستوى 81 دولارا لأول مرة منذ 20 يناير، مسجلا 81.4 دولارا (بارتفاع 5.28%).

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، كانت عقود "برنت" تتداول عند 80.41 دولارا للبرميل (بارتفاع 3.98%)، بينما ارتفعت عقود النفط من نوع "WTI" لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 5.89% إلى 78.40 دولارا للبرميل.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع

قلقفل

فن ومشاهير دموع نجوم سوريا على مجزرة كنيسة مار الياس بدمشق

قثلقل

فن ومشاهير تلقيا تهديدات واتهامات بالتشبيح.. هذا ما حصل مع فنان سوري شهير وزوجته (صور)

ريبر

المرأة والجمال أفضل ثمانية حلول لحماية البشرة والشعر من كلور حمام السباحة

بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

أخبار الشركات بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

بربربر

المرأة والجمال صبغات الشفاه موضة صيف 2025.. إليكِ مجموعة مختارة لإطلالة تدوم طويلاً

يؤ

طب وصحة النوم الجيد مفتاح الصحة وطول العمر.. 4 عادات بسيطة تُحدث فرقاً كبيراً

بربر

المرأة والجمال بدائل لفيلر أسفل العينين.. مظهر صحي بخيارات متنوعة



 
 



الأكثر مشاهدة