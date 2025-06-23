خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير

الوكيل الإخباري- تجاوزت أسعار عقود النفط من نوع "برنت" لتسليم أغسطس 2025 مستوى 81 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 يناير في بورصة لندن، وفقا لبيانات التداول.



وبحسب البيانات عند الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، تسارع نمو أسعار "برنت" بشكل ملحوظ متجاوزا 80 دولارا لأول مرة منذ 21 يناير الماضي، ليصل إلى 80.98 دولارا، ثم تجاوز عند 01:01 مستوى 81 دولارا لأول مرة منذ 20 يناير، مسجلا 81.4 دولارا (بارتفاع 5.28%).

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وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت موسكو، كانت عقود "برنت" تتداول عند 80.41 دولارا للبرميل (بارتفاع 3.98%)، بينما ارتفعت عقود النفط من نوع "WTI" لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 5.89% إلى 78.40 دولارا للبرميل.