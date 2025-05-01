الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

خام برنت يتراجع إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ بداية أبريل

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أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب العالمي على الذهب الأسود.

ودلت بيانات التداول على انخفاض أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، بأكثر من 1.5%، وهبط سعر برميل خام برنت إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.

وبحلول الساعة 11:58 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو من خام برنت بنسبة 1.72% إلى 60.01 دولار للبرميل وقبل ذلك بدقائق، انخفض الرقم إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ 9 أبريل.

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وبحسب البيانات المتوفرة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 1.91% إلى 57.1 دولار للبرميل.


وتواصل أسعار النفط انخفاضها على مدى عدة أيام، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من 3 سنوات مع تراجع توقعات الطلب على الوقود بسبب حروب الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبسبب مؤشرات على احتمال زيادة إنتاج أوبك+، وبيانات تُظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي، وهو ما تسبب بموجة بيع حاد خلال الجلسة الماضية؛ ما هبط بأسعار خام غرب تكساس إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.


وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 30 أبريل، على انخفاض ملحوظ لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب عالميا.

 

RT

 
gnews

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