خام برنت يقفز إلى 111 دولاراً وسط تصاعد التوترات في المنطقة

وقال مسؤول أميركي، أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، أمس، أن اقتراح طهران تجنّب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.
ويعني استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تُغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمرّ منه عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي من النفط والغاز، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار يتعلق بالموانئ الإيرانية.
وانهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.
وكشفت بيانات تتبّع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب السيطرة الأميركية.
-
