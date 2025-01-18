خبير: انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" أثار مخاوف واشنطن

وقال الصحفي إسكوبار لوكالة "نوفوستي": "الآن أصبحت إندونيسيا كاملة العضوية في "بريكس، وهو ما يثير رعب الولايات المتحدة بأن أهم دولة في جنوب شرق آسيا، ومنطقة تشهد نموا اقتصاديا سريعا، أضحت كاملة العضوية في المجموعة ولها حق التصويت مثل الأعضاء المؤسسين."
وأضاف إسكوبار: "إندونيسيا، إلى جانب أعضاء "بريكس" الآخرين والدول التي تسعى للتقارب مع المجموعة، بما في ذلك تركيا، ستكون هدفا لجهود وكالات الاستخبارات الأمريكية التي تسعى لتقويض هذا التحالف."
وأوضح: "جميع هذه الدول ستكون هدفا لحملات زعزعة الاستقرار، ومحاولات إحداث 'ثورات ملونة'، وهجمات هجينة متنوعة، لأنها تشكل تهديدا لاستمرار هيمنة الإمبراطورية الأمريكية، خاصة في النظام المالي العالمي".
يذكر أن مجموعة "بريكس" هي تحالف حكومي دولي تأسس عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت جنوب إفريقيا إليها في عام 2011.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت عدة دول أخرى إلى المجموعة وحصلت إندونيسيا على موافقة قادة المجموعة للانضمام خلال القمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس 2023، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. تفاصيل جديدة عن اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط
-
أقوى 10 عملات في العالم .. دول عربية تتصدر القائمة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي
-
الأسهم الأوروبية ترتفع والآسيوية تنخفض
-
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
تراجع أسعار الذهب عالمياً
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف حول الإمدادات