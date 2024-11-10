خبير بريطاني: الصناعة الألمانية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا ونزاع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس وجود أزمة حقيقية في ألمانيا نتيجة انقطاع الغاز الروسي وتوقف التعامل مع السوق الروسية على خلفية العقوبات، وأن الاقتصاد الصناعي الألماني ينهار.



وذكر ميركوريس في بث قناة The Duran على "يوتيوب" أن هناك فجوة كبيرة في ميزانية البلاد، وليس بإمكان برلين تقديم قروض لكييف، مؤكدا أنه حتى صواريخ "تاوروس" بدلا من المال لن تحل المشكلة، لأن المستشار أولاف شولتس منع تحويلها.



وأضاف: "هذا مثال على تحول القضية الأوكرانية إلى نقطة خلاف رئيسية في السياسة الألمانية... وسيستمر ذلك، لأن أوكرانيا هي مصدر المشكلة".

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وأكد أن ألمانيا تواجه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عددا من الصعوبات في الاقتصاد والطاقة والسياسة الخارجية، مما يؤدي إلى ظهور صعوبات في الصناعة الألمانية، متابعا: "ألمانيا في أزمة، لأنه من دون الغاز الروسي الرخيص والسوق الروسية، ومن دون علاقات جيدة مع الصين... تنهار الصناعة الألمانية".



وفي وقتٍ سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه طلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير استقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، قائلا إنه اضطر إلى ذلك لمنع إلحاق الضرر بالبلاد.



ومن بين الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره عدم رغبة وزير المالية في الموافقة على زيادة الإنفاق على دعم أوكرانيا.