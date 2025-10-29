الخميس 2025-10-30 01:14 ص
 

خبير: سعر البيتكوين قد يصل إلى 130 ألف دولار مع نهاية العام

الأربعاء، 29-10-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري- توقع الخبير الروسي أليكسي كورولينكو ارتفاع سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى 130 ألف دولار مع نهاية العام الجاري.

وقال كورولينكو، الذي يعتبر المدير التنفيذي لمنصة Cifra Markets الروسية لتجارة العملات المشفرة، في حديث لوكالة "تاس"، إن "سعر العملات المشفرة يرتفع عندما ينسحب المستثمرون من الأصول الآمنة مثل الذهب، ويكونون مستعدين للاستثمار في أصول أكثر سيولة ذات مستويات أعلى للمخاطر والتقلبات".

وأضاف أن "محللينا يتوقعون أن يكون سعر البيتكوين أكثر من 130 ألف دولار مع نهاية العام. وستبدأ فترة النمو من النصف الثاني من شهر نوفمبر".

يذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت في 11 أكتوبر الجاري انهيارا أصبح هو الأكبر منذ شهر أبريل، على إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم التجارية الإضافية على الصين ردا على القرار الصيني بتشديد الرقابة على صادرات المعادن النادرة والمعدات والتكنولوجيات الخاصة بها.


وهبط سعر البيتكوين في أثناء هذا الانهيار إلى ما دون الـ 110 آلاف دولار للبيتكوين الواحد، علما بأنه كان عند مستوى حوالي 125 ألف دولار قبل الانهيار.

 

RT

 
 
