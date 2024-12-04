خبير: مجموعة "بريكس" يمكنها تغيير تجارة الحبوب العالمية

الوكيل الإخباري- يرى رئيس ومؤسس شركة "أغ ريسورس" دان باس أن تشكل دول "بريكس" ككتلة اقتصادية يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الزراعة العالمية وتجارة الحبوب.



وقال الخبير، الذي شارك مؤخرا في المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا إن "مجموعة بريكس أصبحت الآن متقدمة بالفعل على دول مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتدعو الكتلة إلى تطوير طرق تجارية مستقلة تتجاوز الولايات المتحدة. وفي قمة مجموعة بريكس الأخيرة، اقترحت روسيا إنشاء بورصة جديدة للحبوب ويشير ذلك إلى وجود رغبة متزايدة في تشكيل نظام تجاري بديل".

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وأضاف أن الصين، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مستهلك للمنتجات الزراعية الأمريكية، تعمل على إعادة توجيه مشترياتها من الحبوب وفول الصويا نحو الموردين من روسيا وأمريكا الجنوبية.



وأشار إلى أن تشكل دول "بريكس" ككتلة اقتصادية يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الزراعة العالمية وتجارة الحبوب.



وخلال أكتوبر الماضي في قمة "بريكس" في قازان الروسية، اقترح الرئيس الروسي إنشاء بورصة الحبوب لدول "بريكس"، مشيرا إلى أن بورصة مثل هذه ستساهم في تشكيل مؤشرات أسعار عادلة.



وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ووفقا لتقديرات المجلس الدولي للحبوب ستستحوذ على ربع صادرات القمح العالمية.