الأربعاء 2025-02-12 03:54 م
 

خبير يحذر حاملي سندات الخزانة الأمريكية: تخلصوا منها قبل أن تخسروا نقودكم

ب
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري- يرى الخبير والمحلل الروسي ألكسندر نازاروف أن الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية يجب أن تخفض هذه الاستثمارات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الخبير في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "من غير المرجح أن تنجح الثورة الأمريكية الداخلية التي يقودها ترامب دون ترسيخ السيطرة على إصدار النقود، وهو ما ينطوي إما على ترسيخ السيطرة على نظام الاحتياطي الفيدرالي أو إلغاء الدولار وإصدار أموال جديدة. وتشير تصريحات ماسك وترامب وألعابهما في مجال العملات المشفرة إلى وجود خطط مماثلة في فريق ترامب". 

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وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إنجاز مهمة جعل "أمريكا عظيمة مرة أخرى" دون رفض سداد الدين الحكومي الأمريكي الضخم، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار".


ورجح احتمال أن "تقوم الولايات المتحدة برفض سداد الديون لحامليها الأجانب مع الحفاظ على المدفوعات للأمريكيين".


وقبل أيام صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تراجع مدفوعات ديون الخزانة الأمريكية للكشف عن أي عمليات احتيال محتملة، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام البالغ 36 تريليون دولار قد يكون أقل من الرقم المعلن.


وأوضح ترامب أن مسؤولين في إدارته يعملون على تدقيق سجلات المدفوعات الحكومية بهدف رصد الإنفاق غير الضروري، وقد بدأوا مؤخرا في التركيز على مدفوعات الديون التي تعد جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.


وأضاف ترامب، أن إدارته تراجع سندات الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى احتمال وجود مشكلات تتعلق بها. 


وتعد اليابان أكبر مستثمر في هذه السندات، وبلغت حيازتها بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي، 1098.8 مليار دولار، ومن ثم تأتي الصين باستثمارات تبلغ 768.6 مليار دولار.


أما عربيا فتتصدر السعودية العالم العربي بالاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، والتي تبلغ 135.6 مليار دولار.

 

RT

 
gnews

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