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خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح

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جانب من الخسائر
 
الجمعة، 04-04-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري - بدأت مداولات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الجمعة في نيويورك على خسائر وتراجع واضح بعد خسارة كبيرة عند الإغلاق أمس بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.

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وتراجعت اليوم عند الافتتاح ولا سيما بسبب قرار وزارة المالية الصينية بفرض رسوم بنسبة 34 بالمئة على البضائع الأميركية.


كما تراجعت الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل مقلق بعد الإعلان عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية.


وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، بعد الافتتاح مباشرة أكثر من 1080 نقطة ليتراجع إلى 39430 نقطة، مثلما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من540 نقطة ليتراجع إلى 15995 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 160 نقطة ليصل إلى 5230 نقطة.


بترا

 
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