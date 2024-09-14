خفض الفائدة الأميركية 25 أم 50 نقطة مئوية؟

لكن لا يزال احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أيلول هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بهامش طفيف.
وتتراوح أسعار الفائدة الحالية في الفدرالي بين 5.25 و5.50%.
وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من المتداولين على أن الفدرالي قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلاً من اتباع نهج أبطأ لخفض الفائدة في البداية مع انتظار وضوح ما يترتب على ذلك من نتائج.
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