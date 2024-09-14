خفض الفائدة الأميركية 25 أم 50 نقطة مئوية؟

الوكيل الإخباري- أظهرت تداولات عقود أسعار الفائدة الآجلة، أمس الجمعة، أن احتمال خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل يتساوى تقريباً مع احتمال خفضها بنسبة معتادة، وذلك مع مراهنة الأسواق المالية على زيادة فرص تحرك الفدرالي بمزيد من الجرأة.

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لكن لا يزال احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أيلول هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بهامش طفيف.



وتتراوح أسعار الفائدة الحالية في الفدرالي بين 5.25 و5.50%.

وتشير العقود الآجلة المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بسعر الفائدة في الوقت الحالي إلى احتمال بنحو 47% أن يخفض البنك أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بزيادة عن نحو 28% بحسب وكالة رويترز.



وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من المتداولين على أن الفدرالي قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلاً من اتباع نهج أبطأ لخفض الفائدة في البداية مع انتظار وضوح ما يترتب على ذلك من نتائج.