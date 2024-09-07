دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية

وتقدمت دبي 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تحقيقها شوطاً جديداً من عناصر الشفافية العقارية في أسواقها.
ويقيس المؤشر أداء أسواق العقارات في 89 دولة، ومدى توافر البيانات الأساسية للسوق، والحكومة، والأنظمة والقوانين، ومقارنة كل ذلك بالعام الفائت.
وحلت سوق السعودية في الترتيب الثاني عربياً والـ 38 عالمياً متقدمة 11 مركزاً، وسوق أبوظبي للعقارات في الترتيب الثالث عربياً و الـ 41 عالمياً، متقدمة أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي.
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