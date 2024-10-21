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دراسة تتوقع نمو الطلب العالمي على السيارات الجديدة بحلول 2026

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   أشار مسح لشركة الاستشارات والتدقيق المحاسبي إرنست يونغ (إي واي) إلى أن الطلب العالمي على السيارات الجديدة، بما فيها المركبات الكهربائية، يمكن أن يرتفع مجددًا خلال السنوات المقبلة.

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وكشفت الدراسة أن 40% من الذين شملهم المسح يعتزمون شراء سيارات جديدة بحلول منتصف 2026، وهو ما يزيد بمقدار 7 نقاط مئوية عن نتائج مسح العام السابق.


شمل المسح 19 ألف شخص في 28 دولة، بينهم 1000 شخص في ألمانيا، حيث أُجري المسح خلال الصيف الحالي.


ومن بين هؤلاء الذين يعتزمون شراء سيارة جديدة، قال 24% إنهم قد يشترون سيارة كهربائية، بزيادة طفيفة عن نتيجة المسح السابق، والتي كانت 20%.


في الوقت نفسه، ما زالت سيارات البنزين الأكثر شعبية، حيث اختارها 29% من إجمالي المشاركين في المسح، في حين قال 33% إنهم يفضلون السيارات الهجينة بفئتيها. وقال 8% منهم إنهم يعتزمون شراء سيارة ديزل (سولار).


وفي ألمانيا، قال 28% ممن شملهم المسح إنهم يعتزمون شراء سيارة جديدة خلال العامين المقبلين، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن نتيجة المسح السابق.


وأصبحت السيارات الكهربائية أكثر شعبية في ألمانيا، حيث قال 265 منهم إنهم يفضلونها، في حين أن المتوسط في أوروبا يبلغ 21% فقط. وكانت السيارات الهجينة الأقل شعبية بين الألمان.


وأجل الكثيرون من المستهلكين شراء سيارة جديدة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. وتراجعت المبيعات في أكبر الأسواق العالمية بنسبة طفيفة، حيث انخفضت في ألمانيا بنسبة 1% خلال أول 9 شهور من العام الحالي، بإجمالي 2.12 مليون سيارة بحسب بيانات اتحاد صناعة السيارات الألماني (في.دي.أيه).

 

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