دولة أوروبية مهددة بانقطاع الكهرباء بسبب أوكرانيا

الوكيل الإخباري- سيؤدي توقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أزمة طاقة حادة في مولدوفا وجمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه)، اللتين تعتمدان على الوقود الأزرق الروسي لتوليد الكهرباء.



وينتهي الاتفاق المبرم حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024. وقد ذكرت كييف مرارا أنها لا تنوي لتمديده.

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وتستعد مولدوفا وترانسنيستريا لوقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وتواجه مولدوفا خطر نقص الكهرباء، فيما تيراسبول (عاصمة ترانسنيستريا) مهددة بانقطاع الكهرباء.



وإذا توقف تشغيل محطة توليد الكهرباء المولدوفية، فسوف تضطر مولدوفا إلى شراء الطاقة من أوروبا وخاصة من رومانيا، التي تواجه نفسها نقصا في الكهرباء.



وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا في الوقت الراهن مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



ويعد الغاز الروسي الخيار الأقل تكلفة لعدد من الدول مثل مولدوفا، وسيدفع انتهاء عقد ترانزيت الغاز مستورديه إلى البحث عن بدائل أعلى تكلفة.