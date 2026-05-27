الخميس 2026-05-28 01:01 ص

دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الماليزية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار التجزئة لكل من بنزين أوكتان 95 و97، إلى جانب تقليص سعر الديزل بمقدار 10 سين للتر، وذلك للفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن سعر بنزين "أوكتان 95" تراجع إلى 3.92 رينغيت للتر بدلا من 4.07 رينغيت، فيما انخفض سعر "أوكتان 97" إلى 4.65 رينغيت مقارنة بـ4.85 رينغيت سابقا. كما هبط سعر الديزل إلى 4.87 رينغيت للتر بدلا من 4.97 رينغيت.

اضافة اعلان


وأضافت أن هذه التعديلات الأسبوعية في الأسعار تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي، وذلك نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.


ورغم ذلك، شددت الوزارة على أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا مستداما في سوق النفط العالمية، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب النزاع في الشرق الأوسط الذي امتد لأكثر من 12 أسبوعا.


كما لفت البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق إنتاج وتكرير النفط في المنطقة ستحتاج إلى فترة طويلة قبل أن يتم تعافيها بشكل كامل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

عربي ودولي ترامب: "التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية أكبر أكذوبة في التاريخ

ب

عربي ودولي حزب الله يعلن تنفيذ عمليات جديدة ضد الجيش الإسرائيلي

ب

عربي ودولي السعودية: 13 عملية قلب مفتوح و28 ألف حالة طارئة في الحج

ا

منوعات بأول أيام العيد.. الأمن المصري يضبط سارق أحذية المصلين

ب

عربي ودولي مصر.. تحذيرات عاجلة من أدوية مغشوشة

ق

عربي ودولي صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

ت

منوعات أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية إطلاقا

ل

طب وصحة تأثير الجلوس الطويل على عضلة القلب



 
 




الأكثر مشاهدة

 