دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع

وأوضحت الوزارة في بيانها أن سعر بنزين "أوكتان 95" تراجع إلى 3.92 رينغيت للتر بدلا من 4.07 رينغيت، فيما انخفض سعر "أوكتان 97" إلى 4.65 رينغيت مقارنة بـ4.85 رينغيت سابقا. كما هبط سعر الديزل إلى 4.87 رينغيت للتر بدلا من 4.97 رينغيت.
وأضافت أن هذه التعديلات الأسبوعية في الأسعار تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي، وذلك نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.
ورغم ذلك، شددت الوزارة على أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا مستداما في سوق النفط العالمية، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب النزاع في الشرق الأوسط الذي امتد لأكثر من 12 أسبوعا.
كما لفت البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق إنتاج وتكرير النفط في المنطقة ستحتاج إلى فترة طويلة قبل أن يتم تعافيها بشكل كامل.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم المستثمرين للتطورات السياسية ضد إيران
-
إنتاج المصافي في الكويت يهبط للنصف وسط تداعيات الحرب على إيران
-
المركزي الأوروبي: حرب إيران تهدد الاستقرار المالي في أوروبا
-
مؤشر الدولار يستقر أمام العملات الرئيسية الأخرى
-
الأسهم الآسيوية تصعد إلى مستويات قياسية
-
النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين طهران وواشنطن
-
الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي