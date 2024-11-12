الثلاثاء 2024-11-12 03:42 م
 

دولة عربية الثالثة عالميا في تجارة الألماس

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف
الثلاثاء، 12-11-2024 03:34 م
الوكيل الإخباري-   تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي التداولات الدولية في هذا القطاع.اضافة اعلان


وتوقع جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للألماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس"، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الألماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال الكيت إن الألماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الألماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الألماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم.

كذلك أشار إلى أن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لافتا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.

روسيا اليوم
 
gnews

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