دولة عربية تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء

ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة. وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100 ميغاواط ساعة، حيث تحدد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين. أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
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