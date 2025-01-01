الأربعاء 2025-01-01 09:30 ص
 

دولة عربية تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان قرارين بلائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًا.

ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة. وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100 ميغاواط ساعة، حيث تحدد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين. أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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